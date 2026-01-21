TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı Prof. Dr. Uğur Acar, ciddi göz yaralanmalarının büyük bölümünün kalıcı görme kaybıyla sonuçlandığını belirterek özellikle odun kesimi sırasında yaşanan kazalara karşı uyardı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı Prof. Dr. Uğur Acar, göz travmalarının sanılandan çok daha yaygın ve ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Acar, bir kişinin hayatı boyunca göz yaralanması geçirme riskinin yüzde 20 olduğunu belirterek, 'Tüm vücut yaralanmalarının yüzde 7'sini, tüm göz hastalıklarının ise yüzde 10-15'ini göz travmaları oluşturuyor' dedi.

Tıp ve teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen göz yaralanmalarında her zaman yüz güldürücü sonuçlar elde edilemediğine dikkat çeken Acar, bu tür travmaların yalnızca bireyin değil ailesinin de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini, iş gücü ve sosyoekonomik kayıplara yol açtığını vurguladı.

Kış aylarında artan ısınma ihtiyacıyla birlikte sobalı evlerde odun kesiminin yaygınlaştığını hatırlatan Prof. Dr. Acar, bu sırada yüksek hızla savrulan odun parçalarının ciddi göz yaralanmalarına neden olabildiğini söyledi. Kornea kesileri, lens ve retina hasarları gibi ağır tablolarla karşılaşıldığını belirten Acar, göz yaralanmalarında en kısa sürede uzman bir sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

KORUYUCU EKİPMAN HAYAT KURTARIYOR

Göz travmalarının büyük bölümünün basit önlemlerle engellenebileceğini dile getiren Prof. Dr. Uğur Acar, odun kesimi sırasında polikarbonat malzemeden yapılmış, gözü tamamen kaplayan koruyucu gözlük kullanımının şart olduğunu belirtti. Sadece işi yapan kişinin değil, çevrede bulunanların da korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Acar, göz yaralanması durumunda göze saplanan yabancı cisimlerin kesinlikle çıkarılmaması, gözün ovalanmaması ve bastırılmaması gerektiğini belirterek, gözün kapatılıp en kısa sürede bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.