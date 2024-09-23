Son yıllarda popülerliği artan ipek kirpik uygulaması özellikle genç kızlar tarafından oldukça tercih ediliyor. İpek kirpik bazı riskleri de beraberinde getiriyor.BURSA (İGFA) - Sosyal medya üzerinde bazı kullanıcılar, uygulama sonrasında kendi kirpiklerinin döküldüğünü ve kullanılan kimyasal yapıştırıcılar nedeniyle gözlerinde ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını iddia ediyor.

“KORNEA VE KONJONKTİVA TABAKASINDA HASAR OLUŞABİLİR”

Göz hastalıkları uzmanları, ipek kirpik uygulaması sırasında kullanılan yapıştırıcıların yanlış uygulanması durumunda göz sağlığına zarar verebileceğini dile getiriyor. Uzmanlar, yapıştırıcının göz yüzeyine kaçması durumunda kornea ve konjonktiva tabakalarında hasar oluşabileceğini söylüyor.

“CİDDİ GÖRME PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR”

Göz hastalıkları uzmanları bu hasarların gözde kızarıklık, batma, yanma gibi rahatsızlıklar ve ileri seviyelerde ciddi görme problemlerine yol açabileceğinin altını çiziyor.

UZMAN KİŞİ VE HİJYENİK KOŞULLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kimyasal yapıştırıcılar ve yanlış uygulamalar sonucunda, gözde kalıcı hasar riski oluşabileceğini belirten uzmanlar, ipek kirpik uygulaması yaptırmayı düşünenlerin, bu işlemin yalnızca uzman kişiler tarafından ve hijyenik koşullarda yapılmasına özen göstermeleri gerektiği vurguluyor. Uzmanlar, hassas gözleri olan kişilerin ise bu uygulamayı yaptırmadan önce bir göz doktoruna danışmaları gerektiğini söylüyor.