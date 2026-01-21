Gölcük Belediyesi'nin, 26 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlediği Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu'nun bildirilerinden oluşan; 'Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu' kitabı yayınladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçenin edebiyat ve sanat dalında öncü kent olması yolunda çalışmalarına devam ediyor. Geleceğe belge niteliği taşıyacak olan kültür ve edebiyat alanında kitaplar yayınlama amacıyla son olarak; 'Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu' kitabı yayınlandı. Kitap, 26 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlediği Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu'nun bildirilerinden oluşuyor.

7. KİTAP EDEBİYAT DÜNYASINA KAZANDIRILDI

Gölcük Belediyesi daha önce de; Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Dergisi Sempozyumu sonrasında 'Servet-İ Fünûn Dergisi Ve Servet-İ Fünûn Topluluğu Edebiyatı' kitabı, 'Sırat-I Müstakim/Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Sempozyumu sonrasında 'Sırat-I Müstakim/Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif' kitabı, '100.Yılında Dergâh Mecmuası' konulu sempozyumu sonrasında '100.Yılında Dergâh Dergisi' kitabı, Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu sonrasında 'Diriliş Dergisi Ve Sezai Karakoç' kitabı, 'Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Sempozyumu sonrasında 'Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Kısakürek' kitabı, Mavera Dergisi Sempozyumu sonrasında Mavera Dergisi kitabı yayınlandı. 'Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu' kitabı ile 7. kitap da edebiyat dünyasına kazandırılmış oldu.

Edebiyat ve sanat alanına bir kitap daha kazandırdıklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Sempozyumun düzenlenmesinde ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere, sempozyuma katılıp bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, özellikle; yayınlanan 7 kitabın da editörlüğünü yapan kıymetli dostum, hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Kurt Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kütüphanelerde yerini alacak Hareket Dergisi Ve Nurettin Topçu kitabının, ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması yanında, kültür ve edebiyat dünyamıza da hayırlı olmasını diliyorum' dedi.