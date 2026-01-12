Gebze Kültür Merkezi (GKM), hafta sonu her yaştan sanatseveri aynı çatı altında buluşturdu. Yetişkinler için sahnelenen tiyatro oyunu ve çocuklara özel sinema gösterimiyle salonlar dolarken, izleyiciler kültür ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'dee hafta sonu programı kapsamında sahnelenen, izleyicilerden yoğun ilgi gören, konusu ve oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayan tiyatro oyunu, izleyicilere hem düşündüren hem de keyifli anlar yaşatan bir akşam sundu.

GKM'nin çocuklara yönelik etkinlikleri kapsamında ise 'Süper Ajan Bernard: Görev Mars' filmi minik izleyicilerle buluştu. Renkli sahneleri ve eğlenceli hikâyesiyle çocukların ilgisini çeken film, ailelerin de yüzünü güldürdü.

GKM'de düzenlenen etkinliklerle kültür ve sanatı her yaştan Gebzeli ile buluşturmayı hedefleyen programlar, hafta sonu da bu anlayışı başarıyla yansıttı. GKM sahnesinde birlikte gülüp düşünmenin ve güzel anılar biriktirmenin mutluluğu yaşandı.