Gizem Gürlek diş muayenehanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Diş Hekimi Gizem Gürlek’e ait özel muayenehane, görkemli açılışla hizmet vermeye başladı. Açılışa, İnternet Gazetecileri Federasyonu(İGF) Başkanı Mesut Demir’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Üçevler’de hizmet vermeye başlayan merkez, son teknoloji cihazlar ile hastalarını ağırlayacak.

Açılış töreninde konuşan Diş Hekimi Gizem Gürlek, insan hayatının en önemli unsurlarından birinin sağlık olduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı.

“HİZMET YELPAZESİNİ GENİŞLETMEK İÇİN AÇILIYORUZ”

İnsan sağlığında ağız ve diş sağlığının öneminin de tartışılmaz olduğunu belirten Diş Hekimi Gürlek, “Bursa’da sağlık hizmet sektörüne yıllardır hizmet veren biri olarak Bursalı hemşerilerimize hizmet yelpazesini genişletmek için polikliniğimizi hizmete açıyoruz.” dedi

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLİ KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ

Diş Hekimi Gizem Gürlek, bu muayenehaneyi açmasındaki amacının müşteri memnuniyeti öncelikli, kaliteli sağlık hizmetini Bursalı hemşerilerine sunmak olduğunu açıkladı.

Diş Hekimi Gürlek, son olarak açılışa katılım sağlayan misafirlerine teşekkür dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Gizem Gürlek Diş Hekimi Muayenehanemizin Bursa’mıza ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum.”

Açılış töreninin ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Açılışa katılım sağlayan misafirler, Gizem Gürlek ve eşi Ertuğrul Gürlek ile birlikte muayeneyi gezdi.