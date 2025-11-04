İzmirli fotoğraf sanatçısı ve koleksiyoncu Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem, dedesi Hamza Rüstem'in Girit ve İzmir'de çektiği fotoğraflardan oluşan özel bir seçkiyi Karşıyaka Belediyesi giriş kat sergi salonunda sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, 100 adet orijinal fotoğraf çerçevelenmiş olarak meraklıların beğenisine sunuldu.

İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin görsel belleğine önemli katkılar sunan usta fotoğrafçı Hamza Rüstem'in Girit'ten İzmir'e gelişinin 100. yılı anısına hazırlanan bu sergi, 4 Kasım'da ziyarete açıldı.

Sergide, Rüstem ailesinin Girit Kandia'daki yaşamından İzmir'e uzanan yolculuğunu belgeleyen manzara ve aile fotoğrafları yer aldı.

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, pek çok orijinal fotoğrafın çerçevelenmiş haliyle izleyiciyle buluşması.

Serginin açılışında konuşan Mert Rüstem, 'Mübadele sonrası ailemin yerleştiği İzmir'de, Fotoğrafhane 1925 yılında bugün hâlâ faaliyet gösterdiği adreste, Kemeraltı Hamza Rüstem Pasajı'nda açıldı. Bu köklü başlangıcın 100. yılı olan 2025'te, dedemin anısına bu sergiyi gururla açtım.Bu sergi de aynı zamanda müşteri fotoğrafları da yer alıyor. Pek çok İzmirli aileyi izleyebilirsiniz! Belki de sizden biri de vardır!?. Serginin Karşıyakalı ve İzmirli sanatseverlerle buluşmasına destek veren Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın B. Yıldız Ünsal'a teşekkür ederim' diye konuştu.





'Girit'ten İzmir'e' başlıklı fotoğraf sergisi, 28 Kasım'a kadar Karşıyaka Belediyesi giriş kat sergi salonunda ziyaret edilebilecek.