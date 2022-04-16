Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlar iftarda buluştu

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2015 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan Giresunlu İşadamları ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) 7. hizmet yılında faaliyet alanlarını genişletiyor, sadece Gebze, Kocaeli ve çevresinde değil, öncelikle siyasetin, bürokrasinin kalbinin attığı başkent Ankara arasında köprüler kuruyor, GİRİB’in genel merkezini ise Balgat’a taşıyor. Başkent Öğretmenevi Salonu’nda verilen iftar davetine iş, siyaset, bürokrat, STK, Medya ve Ankara’daki ikamet eden Giresunlu hemşehrilerimiz katılarak davete büyük ilgi gösterdiler.