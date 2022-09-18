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Giresun Gönüllüleri Gönüllerde var oldu; Soylu'da Giresun Gönüllüsü

Gündem 18.09.2022, 23:36
Giresun Gönüllüleri Gönüllerde var oldu; Soylu'da Giresun Gönüllüsü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun Gönülüleriyle birrlikte 'Pancar Çorbası' dağıttı.

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