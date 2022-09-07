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Gİresun'a yeni atamalar

YURT HABER 07.09.2022, 13:42
Gİresun'a yeni atamalar
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AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kısa bir
süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Tümgeneral Selçuk
Yıldırım’ı, Giresun Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Özgür
Özer’e “hayırlı olsun”
ziyaretlerinde bulundu.

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