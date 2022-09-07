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Gİresun'a yeni atamalar
YURT HABER
07.09.2022, 13:42
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AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kısa bir
süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Tümgeneral Selçuk
Yıldırım’ı, Giresun Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Özgür
Özer’e “hayırlı olsun”
ziyaretlerinde bulundu.
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#batınilvirüsü
#sivrisinek
#genelSekreter
#el cezire
#Anna ile seks
#sex
#ibb
#izmir
#Sultangazi
#istanbul
#cumhurbaşkanı
#Gökalp Erbuğa
#istanbulvalisi ali yerlikaya
#artışhızı
#Evrim Tıp Merkezi
#minaç kanili mesajları
#AntikKent
#sporspor İstanbul
#DenizKöken
#antalyada dehşet