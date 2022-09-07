Gİresun'a yeni atamalar

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AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kısa bir

süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Tümgeneral Selçuk

Yıldırım’ı, Giresun Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Özgür

Özer’e “hayırlı olsun”

ziyaretlerinde bulundu.