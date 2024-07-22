Her hafta birbirinden farklı konuların işlendiği, mekanların görüldüğü Genç Atölye’deki Sinema Atölyesi’nin son dersinde gençler geleceği bilim kurgu ve teknolojiyle düşünüp yorumladı ve keyifli bir yolculuğa çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin yaz aylarını daha verimli geçirmesi için düzenlediği ‘Genç Atölye’ eğitimleri devam ediyor.

TECRÜBE KAZANIYORLAR

Gençler bu çatı altında her hafta farklı konulara değiniyor, farklı alanlardan tecrübeler kazanıyor ve Sakarya’da daha önce görmedikleri mekanlarda yolculuğa çıkıyor.

Program içinde yer alan Sinema Atölyesi’nde bu hafta bilim, teknoloji ve bilim-kurgu filmleri konusu işlendi.

GENÇLERE YENİ BİR PERSPEKTİF

Gençler, bu perspektif üzerinden gelecek tasavvuflarına bakış açısını oluşturdu ve birbirinden etkileyici filmler izledi.

Her hafta Dünya sinemasının en nitelikli örneklerinden bölümler izleyen gençler, film sahnelerini, filmografiden alınan mesajları Sinema Yazarı Enver Gülşen ile birlikte yorumladı.

4 FARKLI BAŞLIKTA DERSLER

Genç Atölye’de yaz sezonu boyunca alanında uzman isimler gençlere tecrübe aktarımı yapacak.

Doğa tutkunları, geleneksel sanatlar, yerinde tarih, sinema atölyesi başlıklarıyla açılan 4 farklı derste birbirinden farklı kazanımlar ortaya çıkıyor. Genç Atölye’de eğitimler 2 Ağustos’ta sona erecek.