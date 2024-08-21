Türk asıllı Fransız görüntü yönetmeni Mete Gültiken, ABD ve Fransa merkezli birçok projede, özellikle 'Preet', 'Ruby Shella' ve 'Sweet Thunder' gibi festival ödüllü yapımlarda çalışarak adından söz ettirdi. Brooklyn, New York'ta hayata geçirdiği çığır açan yeni multimedya projesi, sinema ve tiyatro dünyalarını bir araya getiriyor. Gültiken'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği bu proje, eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - ‘UNTITLED,1970’ adlı proje, Arantxa Ibarra'nın yönetmeliğinde ve Insouciants Films'in yapımcılığında hayat buldu. Bağımsız bir yapım olarak dikkat çeken bu eser, dostluk ve kayıplarla başa çıkma hikâyesini ele alıyor. İki genç çocuğun geçmişlerinden gelen acı, keder ve travmalarla baş etmeye çalışırken birbirlerinde buldukları teselli ve denge üzerine yoğunlaşıyor.

Bu proje, tiyatro ve film arasındaki sınırları zorlayarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Samimi canlı aksiyon tiyatrosu ile Hollywood kalitesinde bir film bir araya getirildi ve sahnelendi. New York'taki başarısının ardından, aynı temele dayanan uzun metrajlı filmin çekimlerine 2025 sonbaharında İzlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başlanması planlanıyor. Mete Gültiken, bu heyecan verici projede görüntü yönetmeni olarak görevine devam edecek.

KANIT, KARELER vs. : https://www.insouciants.net/untitled1970

Mete Gültiken Kimdir?

1999 yılında İstanbul Kadıköy'de doğan Mete Gültiken, 7 yaşında ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşti. Eğitim hayatını Fransa'da sürdüren Gültiken, Paris'te École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (Film & Televizyon Yüksek Okulu) sinema yüksek okulundan mezun oldu ve ardından Amerika’da New York City'de sinema eğitimini tamamladı. Paris ve New York'ta Insouciant Films isimli kendi yapım şirketlerini kuran genç görüntü yönetmeni, son dört yıldır Amerika'da yaşamaktadır ve Amerika, Fransa başta olmak üzere uluslararası projelerde aktif olarak çalışmaktadır.

Gültiken, sinema ve tiyatroyu buluşturan bu yeni projesi ile sanat dünyasında adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.