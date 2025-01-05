İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamak ve farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmak için “Kitap Kulübü” oluşturdu. Kitap Kulübü’nün ilk etkinliğinde “Göğü Delen Adam” konuşuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "genç dostu kent" oluşturma hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, gençlerin kapasitesini geliştirecek etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 18-30 yaş arası İzmirlilerin katılabileceği "Kitap Kulübü" ile gençlerin dijital dünyanın hızına karşı denge kurmaları amaçlanıyor.

Gençlerin eleştirel düşünme, empati kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecek bir ortam sağlayacak Kitap Kulübü, farklı konulara ilişkin bilgi edinmeye, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaya ve toplumsal gelişmeye de katkı sunacak.

6 AY SÜRECEK

Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası Genç İzmir Merkezi'nde düzenlenecek Kitap Kulübü’nün ilk buluşması yapıldı. İlk buluşmada Erich Schaumann tarafından, Samoa Adası'ndaki Tiavea Kabile Reisi Tuiavii'nin kabile üyelerine yapmayı planladığı konuşmanın yazıya aktarıldığı “Göğü Delen Adam” kitabı üzerine konuşuldu.

Her ayın son perşembe günü yapılacak Kitap Kulübü’nde farklı bir kitap ele alınacak. Katılımcılar, belirlenen ölçütler çerçevesinde oluşturulan listeden, interaktif bir seçim yaparak okuyacakları kitapları belirleyecek. Kitap kulübüne katılmak için sosyal medya hesapları ve www.gencizmir.com web sitesi ziyaret edilebilir.