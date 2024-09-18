Gemlik Belediyesi tarafından Sözcüklerin Rotası sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gemlik Kitap Limanı, edebiyatseverlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü kapılarını açan fuarda pek çok ünlü şair, yazar, gazeteci ve politikacının yanı sıra Gemlikli yazarlar da okurlarıyla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Son olarak gerçekleşen programlarda Kültür Bakanlığı Halk Şairi Avni Yeğin ile Türkiye Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği Onursal Genel Başkanı Hasan Azkıran “Atatürk ve Şiirin Toplumdaki Yeri” konulu söyleşide konuştular. Şiir sanatı, Türk toplumunun şiire olan ilgisi ile Atatürk ve Milli Mücadele şiirlerinden bahseden şairler, sevilen şiirlerini seslendirdiler. Daha sonra “Kadının Toplumdaki Yeri” söyleşisinde konuşmacı olan Gazeteci Özge Demir, kadına şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuştu. Konukların hediyelerini Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş takdim etti.

Akşam ise Uzun Beyaz Bulut Gelibolu, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları, Kumral Ada Mavi Tuna gibi çok okunan kitapların yazarı Buket Uzuner Kitap Limanı’nın konuğu oldu. Fuar alanı yanında açık havada kurulan söyleşinin moderatörlüğünü ise Av. Pelin Yılmaz yaptı. Uzuner söyleşide Türk dilinin dünyadaki yerinden bahsederek dilin düşünme şekillerine etkisini, Türkçe’de genellikle öznenin cümlenin sonunda kullanıldığını, bireyciliğin arka planda olduğu için Türklerin kendilerinden önce başka insanları önemseyen, misafirperver insanlar olduklarını söyledi. Uzuner ve Yılmaz’ın hediyelerini de Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren takdim etti.

Gemlik Kitap Limanı’nda bugün saat 18.00’de Osman Balcıgil, "Yağmur Çiseliyor, 80 Darbesine Bugünden Bakmak", 19.00’da Tolga Şardan, Sedat Bozkurt, "Devlet, Medya, Toplum, Geleceğin Siyaset Senaryoları”, 20.00’de Erman Toroğlu “Oynadım, Oynattım, Oynatalım” söyleşileri gerçekleşecek.