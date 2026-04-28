Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile uygulama alanları, yetki şartları ve denetim mekanizmaları yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarına ilişkin yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile bu alandaki uygulamaların kapsamı, kimler tarafından ve hangi şartlarda yapılabileceği detaylı şekilde tanımlandı. Yeni yönetmeliğe göre GETAT uygulamaları yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkez ve ünitelerde, sertifikalı hekimler ve diş hekimleri tarafından gerçekleştirilebilecek. Yetkisiz kişi ve kuruluşların uygulama yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BİLİM KOMİSYONU OLUŞTURULACAK

Yönetmelik kapsamında, uygulama alanlarını belirlemek ve bilimsel değerlendirmeler yapmak üzere bir 'Bilim Komisyonu' kurulacak. Komisyon, uygulamaların endikasyonları, olası yan etkileri ve yeni yöntemlere ilişkin görüş bildirecek.

Düzenlemede, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin modern tıbbın yerine geçemeyeceği açıkça vurgulandı. Buna göre uygulayıcılar, yapılan işlemlerin mevcut tedavinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu hastaya anlatmak ve bunu kayıt altına almakla yükümlü olacak.

Yönetmelikle birlikte uygulama merkezleri ve üniteleri düzenli denetime tabi tutulacak. Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve hasta verileri ilgili mevzuata uygun şekilde korunacak. Ayrıca uygulamalara bağlı gelişebilecek olumsuz etkilerin 24 saat içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olacak.

ÜCRETLER VE BİLGİLENDİRME ŞARTI

Kamu sağlık tesislerinde uygulanacak ücretler Bakanlık tarafından belirlenirken, özel sağlık kuruluşlarında hastaların işlem öncesinde yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunlu hale getirildi. Gerekli görülmesi halinde özel sektör için taban ve tavan ücretler de belirlenebilecek. Yeni düzenleme ile 2014 tarihli önceki yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, yapılan değişikliklerle birlikte GETAT uygulamalarının daha güvenli, denetlenebilir ve bilimsel çerçevede yürütülmesi amaçlandı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz