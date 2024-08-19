Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Duraklı ile Körfez Alihocalar mahallelerini ayıran dere üzerinde inşa ettiği köprüyü kullanıma açtı.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir, Gebze Duraklı ile Körfez Alihocalar mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayacak yeni bir köprü inşa etti.

46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde inşa edilen köprünün üzerine membran kaplama yapılması sonrasında 2 bin 730 ton plent miks temel ve 1.400 ton asfalt serimi yapıldı. Oto ve yaya korkuluğu montajlarının tamamlanmasının ardından köprü araç ve yaya trafiğine açıldı.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

İki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerinde yapılan köprü, araç ve yaya geçişine uygun olarak inşa edildi. Mevcut köprünün kullanım ömrünü tamamlaması sebebiyle yapılan 2 açıklıklı yeni Gebze Duraklı-Körfez Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunluğunda yol ve dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. 14 bin metreküp kazı ve 2 bin 200 metreküp dolgu çalışması yapılan köprü için 2 bin metreküp beton, 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, 1.700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı yapıldı.