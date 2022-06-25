Vatandaşlar Mahallelerde Sanat destekli Şaz Şenliği'de bulşuyor
Vatandaşları birbirinden renkli sanat etkinlikleriyle buluşturan “Gaziosmanpaşa Mahalle Şenlikleri”nin ilki, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı’nda gerçekleştirildi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz akşamları da vatandaşları, mahallelerde düzenlediği sanat şenlikleriyle buluşturuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Gaziosmanpaşa Mahalle Şenlikleri” Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuk animasyonları, eğlenceli yarışmalar, tiyatro oyunları, resim ve oyun atölyeleri, sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlarla keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. “Gaziosmanpaşa Mahalle Şenlikleri” 16 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerle devam edecek.
ÇOCUKLAR, DOYASIYA EĞLENDİ
Etkinliğe katılan Muhammet Enes Baykara, “Resim etkinliklerine katıldım, yarışmalara katıldım. Patlamış mısır ve pamuk şeker yedim. Arkadaşlarımla köprülerde oynadım. Çok eğlendim. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.
Duygu Dağkuşu, “Burada çok eğlendim, yaptıklarını izledim. Baya güzeldi, çok beğendim. Oyun etkinlikleri oldu. Şarkı açıp, eğlendik. Güzel bir etkinlikti yani. Geçen sene de katılmıştım” diye konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016