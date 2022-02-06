Keşap Belediye Başkanı Emür, Köken ve Usta'yı ziyaret etti

Giresun Keşap İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Emür, İstanbul'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Emür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı ziyaret etti.

Başkan Emür ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada "Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Abimizi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı makamlarında ziyaret ettik. Misafirperverliklerine, ilgi ve alakalarına teşekkür ederiz."dedi.

Keşap Belediye Başykanı Mehmet Emur, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i makamında ziyaret etti.