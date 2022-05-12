İstanbul'un en büyük sorunu otopark Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm ile çözülüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ulaşım ve düzensiz parklanma sorununu da ortadan kaldırıyor. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 5.945 araçlık otopark alanı, Gaziosmanpaşalıların hizmetine sunuldu.

Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlayan ve deprem riski taşıyan binaları güvenli, modern, sosyal donatılara ve yeşil alanlara sahip yaşam alanlarına dönüştürme süreci hızla devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde oluşturduğu yeni otopark alanları ile ulaşım ve düzensiz parklanma sorununu da önemli ölçüde çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda bugüne kadar 5.502 kentsel dönüşüm konutunu hak sahiplerine teslim eden belediye, 5.945 araçlık otopark alanını da ilçeye kazandırdı.

“OTOPARK SORUNUNU TEMELDEN ÇÖZMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA”

Sadece konutları yenilemeyip, modern ve kaliteli yaşam alanları oluşturduklarının altını çizen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Hem konutları yeniliyor hem de aynı zamanda bir bağımsız birime düşecek en az bir otopark inşa ediyoruz. İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi haline gelen otopark sorununu temelden çözmeye yönelik bir çalışma yapmış oluyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında üreteceğimiz 10.761 konuta karşı 12.276 otoparkla aslında İstanbul'un kanayan yarasına da böyle çözüm bulmuş oluyoruz” dedi.