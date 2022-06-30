banner314

banner325

Son Dakika

Geleceğin Sanatçılarından GKM Elemelerine Yoğun Ílgi

Gaziosmanpaşa Kültür Merkez Oyunculuk Akademisi'nde, ilk kur atölye çalışmalarının ardından seçme heyecanı yaşandı. Adayların başarılı performansları, usta oyunculardan takdir gördü.

GAZİOSMANPAŞA 30.06.2022, 08:55 Murat Aydın
Geleceğin Sanatçılarından GKM Elemelerine Yoğun Ílgi

Sahnelerin yeni yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi (GKM) Oyunculuk Akademisi'nde, ilk kur atölye çalışmalarının ardından seçme heyecanı yaşandı. Adayların başarılı performansları, usta oyunculardan takdir gördü.

GKM Oyunculuk Akademisi'nde ilk kur atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan 110 öğrenci, yeni eğitim dönemi seçmeleri için ter döktü. Tiyatro ve sinemanın usta isimleri İpek Tuzcuoğlu, Cem Kurtoğlu, Merve Erdoğan, Kerem Muslugil ve Seslendirme Sanatçısı Tugay Erverdi’den oluşan jüri karşısına çıkan gençler, performanslarını sergiledi. Seçmelerin ardından yeni döneme kabul edilen 80 öğrenci, Eylül ayında başlayacak eğitimlere katılacak. Öğrenciler, Haziran ayına kadar sürecek olan kursta, usta isimlerden şan, diksiyon, tiyatro tarihi, dans eğitimi, oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu gibi eğitimler alacak.

İPEK TUZCUOĞLU: “ÇOK YETENEKLİ ARKADAŞLAR VAR”

GKM Oyunculuk Akademisi ekibinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İpek Tuzcuoğlu, “İki aylık atölye çalışmalarımız oldu ve öğrencilerimizi seçtik. Bugün de onlar için çok heyecanlı bir gün. Çünkü konservatuara giriş sınavı gibi aslında bu. Tabi ki burada öncelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne, Belediye Başkanına,  yardımcılarına, sanatıyla ilgili olan her birimdeki tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz de bu ekipte olduğum için ayrıca çok mutluyum. Çok yetenekli arkadaşlar var. Eylül ayında GKM konservatuarımız başlıyor. Bizim 80 kişilik bir sınıfımız olacak, yani 4 ayrı atölyemiz olacak, oyunculuk sınıflarımız ve bir sene boyunca onları yetiştireceğiz elimizden geldiğince. Bir çocuk oyunumuz olacak, sonra bir mezuniyet oyunumuz olacak. İnşallah her şey yolunda giderse, Allah da nasip ederse, devamında yıllarca GKM tiyatro olarak devam etsin istiyoruz” dedi.

CEM KURTOĞLU: “GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, BÖYLE BİR FIRSATI YARATIYOR GENÇLERE”

Gençlerinin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmanın çok önemli olduğunu söyleyen Cem Kurtoğlu, “Gençlerimize olanak tanımak lazım. Herkesin içinde bir ışık var, çeşitli dallara yönelik ama sanata yönelik de gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İşte bu gençlere de fırsat tanımak gerekiyor. İşte Gaziosmanpaşa Belediyesi de sağ olsun böyle bir fırsatı yaratıyor gençlere, böyle güzel mekanlar açarak. Gerçekten yani Atatürk'ün de söylediği gibi; ‘Sanatsız kalmış bir milletin damarlarından biri kopmuş demektir.’ Sanata önem vermemiz lazım. Aslında bu meslekte, biraz televizyonlardan da kaynaklanan, herkes bir an önce artist olup, meşhur olmak istiyor. Ama bu bugün gördüğümüz gençlerde pek öyleleri yok. Onlar gerçekten tiyatro yapmak istiyor, gerçekten sahneye çıkmak istiyor. Yani artist olmak istemiyor, meşhur olmak istemiyor çoğu. Bu da çok önemli bir şey” diye konuştu.

MERVE ERDOĞAN: “ELEMELERDEN GEÇEN ARKADAŞLARIMIZLA YOLUMUZA PROFESYONEL OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Oyuncu seçmelerinde çok titiz davrandıklarını ve iyi bir ekip oluşturacaklarını dile getiren Merve Erdoğan, “Güzel bir seçme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim için sadece öğrenciler değil aynı zamanda meslektaşlarımız, sahne arkadaşlarımız olacakları için adaletli bir seçme yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de ince inceleyip, sık dokuyoruz. Şu ana kadar güzel gidiyor. Çok heyecanlandıran adaylar var bizi tabii ki. Bakalım, inşallah sonucunda güzel bir ekip oluşturacağız giren arkadaşlardan. Bundan sonraki süreç de zaten bizim için çok yoğun geçecek. Yani Eylül ayında başlayacak olan kursumuzla beraber oyun çalışmalarımız başlayacak. Meslek sahibi olmak kolay olmuyor. O yüzden bayağı yoğun bir programımız var. Sonrasında yine bu eğitimdeki elemelerden de geçen arkadaşlarımıza zaten yolumuza profesyonel olarak devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreç için de çok heyecanlıyız aslında merakla Eylül'ü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#gkm #oyunculukakademis
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir