Gaziosmanpaşaspor'un çifte kupa sevinci

Gruplarını yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan Gaziosmanpaşaspor U16 ve U18 takımları şampiyonluk kupalarına Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hasan Tahsin Usta’nın elinden alırken büyük sevinç yaşadılar.

Sedat Balkanlı Tesislerinde yapılan kupa törenine Başta Yeşil Kırmızılı ekibin Başkanı Ömer Güler, Yönetim Kurulu, A takım ve Alt yapı Teknik ekipleri, hocaları ,Kulübün sponsoru GMG Gün Medya Grubu yetkilileri, Siyasi Parti Temsilcileri ,Gaziosmanpaşa Amatör spor kulüpleri temsilcileri, İlçedeki Amatör Spor kulüpleri başkan ve yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşu yöneticiler, Alt yapı futbolcuları ,aileleri ve taraftarlar katıldı.

Kupa törenin Ardından Gaziosmanpaşa Taraftarlarla sohbet toplantısına Katılan Başkan Hasan Tahsin Usta burada taraftarların dertlerini sorunlarını dinledi.

Gaziosmanpaşalı taraftarlar kendisini çok sevdiğini maçlarda görmek istediklerini belirtmesi üzerine bu konuda haklı olduklarını ancak yoğun çalışma ortamından arda kalan zamanda bundan sonra maçlara gelmeye gayret edeceğini söyledi.

Başkan Usta taraftarların kendisi ile daha teferruatlı Belediyede görüşmek istemesi üzerine Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.