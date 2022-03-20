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Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası'ından 'Daha Adil Bir Dünya' konseri

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasi literatürüne geçen diplomasi mesajlarından oluşan eser, büyük beğeni topladı. 

GAZİOSMANPAŞA 20.03.2022, 19:48 20.03.2022, 19:58 Murat Aydın
Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası'ından 'Daha Adil Bir Dünya' konseri

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasi literatürüne geçen diplomasi mesajlarından oluşan eser, büyük beğeni topladı. 
 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 98 kişilik orkestra, 3 yıllık çalışmanın neticesinde ilk sahne programını gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının sentezinden oluşan 16 eserle dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. 
 
Sanatın dönüştürücü gücünü tüm dünyaya duyurmak için 3 yıldır özverili bir çalışma yürüten orkestra, konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün", "Dünya 5’ten Büyüktür" gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi mesajlarından oluşturdukları "Hayal ve Gerçek" eserine de yer verdi. Eser, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı. 10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerin de icra edildiği konserde, geçmişiyle ve geleceğiyle barışık bir Türkiye mesajı verildi.
 

"SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ"
 
Açılış konuşmasında sanata yönelik çalışmalara değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, "Toplumun her kesiminin ortak paydada buluşabildiğini bir kez daha Gaziosmanpaşa Sanat Akademimiz, orkestrasıyla bizlere gösterdi. Sanat alanında kendini gösteren Gaziosmanpaşa'da, imkanlarıyla gençlere yol gösteren bir belediyecilik anlayışı ile fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
 

HEDEF, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
 
Başkan Usta, "Tahmin ettiğimin çok ötesinde ama çok ötesinde, çok başarılı bir konser ortaya koydular. Başta çok değerli Cengiz hocamıza, bütün öğrencilerimize, sevgili gençlerimize, yürekten teşekkür ediyorum.Gerçekten yapılan çalışmaya verilen emeğe değdi, hepinizin emeklerine sağlık. Bu güzel gösterinin çok daha mükemmelini, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'nde sunmak üzere hepsinin alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Tebrik ediyorum, hepinize çok teşekür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#HasanTahsinUsta #GaziosmanpaşaBelediyeBaşkanı #Daha Adil Bir Dünya #Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası
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