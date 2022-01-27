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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu sözleşme zammına % 2,5 ek yapacağız

NTV-Star TV özel yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz" dedi.

GAZİOSMANPAŞA 27.01.2022, 00:55 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu sözleşme zammına % 2,5 ek yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz" dedi. NTV televizyonunda katıldığı yayında yoğun kar yağışında İstanbul'da yaşanan sorunlarla konuşmasına başlayan Erdoğan "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Bu basiretsizliktir" dedi.

NTV-Star TV özel yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen canlı yayında, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Gazeteciler Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın’ın sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; kar yağışı ve sebep olduğu ulaşım sıkıntıları, belediye bütçeleri ve borçlanma, enerji fiyatlarındaki artışlar, Merkez Bankası’nın faiz kararı, yeni ekonomik program, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı, Rusya-Ukrayna gerilimi ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelere bütçe verilmediği iddiasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. Biz kimseyi engellemiyoruz" sözlerini kullandı.

İran'ın doğalgaz kesintisinin yaklaşık 10 gün içinde çözüleceğini söyleyen Erdoğan, "İran'a borcumuz söz konusu değil. Tam aksine, bu iddialar yalandır" diye konuştu.

Erdoğan yüksek elektrik faturaları konusunda da "Dünyada elektrik üretiminin ana hammadeelerinden olan kömür beş, doğalgaz fiyatlarında on kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda sübvansiyon halen mevcuttur. Vatandaşlarımızın elektrik faturlarında yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de benzer sübvansiyonlar devam edecektir." dedi.

Kademeli tarifenin amacınun elektiriğin verimli kullanılmasını teşvik etmek olduğunu savunan Cumhurbaşkanı "Uygulama yeni başladı, önümüzdeki günlerde takip edilecek" diye konuştu.

'Kamu bankalarından kredi kullanın'

Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararı için de "Üretim odaklı ihracat ve istihdamı artırmak hep önceliğimiz oldu. Nihai amacımız olan dengeli ve sürdürebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız" derken, Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla, tüketici kredilerinin faizleri arasındaki fark konusunda şunları söyledi:

"Bu makas özellikle de özel bankaların bu konuda hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarıma sesleniyorum; diyorum ki kamu bankalarına gidin. Böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin.

"Kamu bankaları bu konuda hassas. Vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayretin içerisine giremez.Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları biliyorum ama bunu söylemeye mecburum. Bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek, sömürü yoluyla değil vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizinle kullansın. Uygun yeri veren kamu bankasına gidecek. Konut, araç kredisini buradan temin edecek. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı TL mevduat sisteminde biriken paranın 25 Ocak itibariyle 203 milyar lirayı geçtiğini aktardı.

'Ukrayna ve Rusya liderlerini davet ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim için de "Bölgemizde barış ve istikrar istiyoruz. Her iki ülkenin de Türkiye'nin samimiyetinin, iyi niyetinin farkında olduğunu düşünüyorum. İki bölge ülkesinini birbiriyle savaşmasının ne taraflara ne de bölgeye bir getirisi olamaz. Liderleri misafir edip barışın yolunu açabiliriz. Daha fazla savaş, daha fazla acı istemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine en başından beri destek verdiğini vurgulayan Erdoğan "Rusya'nın Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik adımlarına karşı net bir tutum sergiledik" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" dedi.

'Sözlerimin muhattabı Sezen Aksu değil'

Erdoğan Sezen Aksu'nun şarkısı konusunda söylediği sözler için de "Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yakalandığını ve adalete hesap verdiğini belirtti.

'Hablemitoğlu suikastı zanlısı yakalandı'

Erdoğan "Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddilarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda "Bu ülkenizdedir, bize verin" dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi. MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor." dedi.

'İşçiye % 2,5 ek zam'

"Ekonomide önemli bir değişimi hayata geçirirken, her kesimden insanımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için de kapsamlı sosyal politikalar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını" anlatan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi Aralık ayında asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde net artış yaptık. İşçililerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum"

Bir soru üzerine "Son dönemde Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde güzel bir ivmeyi yakaladıklarını" anlatan Cumhurbaşkanı, "Bunda bölgede ortaya çıkan yeni dinamiklerin rol oynadığına inanıyorum. Diyalog ve uzlaşıyı önceleyen yeni bir döneme girildi" dedi.

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