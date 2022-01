AK Parti GOP Teşkilatından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sürprizi!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Bugün Gazetecilerin ülke ve dünya genelinde yaşadığı sıkıntılar ortada. Türkiye genelinde çok sayıda gazete yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanmak zorunda kalsada, gazetecileri unutmayanların olduğu da ortada. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yerel basın temsilcilerini kahvaltılı programda ağırladı ve günlerini de kutladı…

Kahvaltılı program sohbet havasında geçti. Programda konuşan Başkan Fatih Aydemir, Ak Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde çok ciddi badireler atlattığına dikkat çekerek “20 yılda E-muhtıralar, kapatma davaları ve darbe girişimleri derken bugünlere geldi. Bugün de dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çok önemli bir süreçte duruşu ve çizgisi ile milletimizin gönlünde taht kurmaktadır” dedi.





“YEREL BASIN OLARAK DEMOKRASİNİN GELİŞMESİNE BÜYÜK BİR KATKI SUNUYORSUNUZ”

AK Parti’nin hizmet anlamında ülkeye 20 yılda çok şeyler kattığını kaydeden Aydemir, “Siyaset; halkın, milletin beklentilerini, sorunlarını çözme sanatıdır. Biz de Gaziosmanpaşa'da sorunların tamamını çözmeye gayret ediyoruz ve birçoğunu da çözmüş durumda bulunuyoruz. Yerel gazeteler bu toplumun aynı zamanda belleği ve arşividirler. Yerel ölçekte de önemli bir işlevin sahibidirler. Yerelde olup bitenleri, günlük veya haftalık olarak yerelde yaşayan insanlara duyururlar. Demokrasinin yerelde başladığına inanıyoruz. Sizler yerel gazeteler olarak sadece bizim değil ilçemizde teşkilatı olan ve faaliyet gösteren diğer siyasi partilerin de faaliyetlerini haber yapıyorsunuz. Bu anlamda yerel basın olarak ülkemiz adına demokrasinin gelişmesine de büyük bir katkı sunuyorsunuz” diye konuştu.



“PANDEMİYE RAĞMEN GAZİOSMANPAŞALILARLA BİRLİKTEYİZ”

Aydemir sözlerini söyle sürdürdü: “Ben, AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatının kurucular kurulu üyesi ve kurucu ilk gençlik kolları başkanıyım. Bugün siyasetin okulu diye tabir ettiğimiz gençlik kollarımızdan ben ve birçok arkadaşım mezun olduk ve partimize birçok farklı alanda hizmet etmeye devam ettik. Dolayısıyla bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz ve uygulamaya çalıştığımız siyaset, direkt halka dokunarak, vatandaşın ayağına giderek yapılıyordu. Tabi göreve geldiğimizde pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklar üst seviyelerdeydi. Açıkçası pandemi şartlarında teşkilatçılık, siyaset nasıl yapılır bir tecrübemiz yoktu. Toplantılarımızı bile online yaptığımız bir süreçten geçtik, yer yer geçmeye devam ediyoruz. Tabi bu bizi durdurmadı, yine teşkilatlarımızla birlikte mesafeli de olsa Gaziosmanpaşalılarla her alanda buluşmaya gayret gösterdik.”

“TEŞKİLATÇILIĞI İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tüm kademelerle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Aydemir, “Biz ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak 3 kademe ilçede uyum içerisinde çalışıyoruz. Teşkilat yapılanmamız gereği tüm mahallelerde mahalle başkanlarımız ve mahalle yönetim kurullarımızın dışında 1 + 8 dediğimiz sandık yönetimlerimizden oluşan büyük bir ekibiz.Bunun yanında belediye başkanımız ve AK Parti meclis grubumuzu da 4. kademe olarak görüyoruz. Bir bütün olarak yerelde ve genelde iktidar olan partimizi ve Cumhurbaşkanımızı sahada en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



“HER ZAMAN ULAŞILABİLİR VE SAHADAYIZ”

Aydemir şunları kaydetti: “Ben ve ilçe yönetimimiz her zaman Gaziosmanpaşalının derdiyle dertlenen bir şekilde sahada olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçe başkanlığı odamızın kapısı açık. Randevulu, randevusuz her gelen, her görüşmek isteyenle görüşüyoruz. Hemen her fırsatı Gaziosmanpaşalılarla buluşmak için fırsat biliyoruz.. Tüm önemli gün ve haftalarda teşkilatımızın ilgili kademeleriyle programlar düzenliyoruz. Düzenlenen organizasyonlarda yerlerimizi alıyoruz. Adeta mesaili çalışır gibi partimizin çalışmaları için sahada oluyoruz. Seçmen ve üye ziyaretlerimizle mahalle mahalle Gaziosmanpaşalıları ziyarete gidiyoruz.”



“HEM YEREL DE HEM GENELDE İKTİDAR OLMANIN SORUMLULUĞUYLA GÖREV YAPIYORUZ”

2023 hedefleri için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Aydemir, “İlçemize gelen herhangi bir talep olduğunda, bu talebin nereden, kimden geldiğine bakmıyoruz. Talepte bulunan AK Parti’li mi, üyemiz mi, farklı siyasi görüşten birisi mi bu bizim için önemli değil. Bizler Gaziosmanpaşa’da yaşayan her vatandaşın derdiyle dertlenmek gibi bir sorumluluğu taşıdığımızın bilincindeyiz. İster bizi desteklesin, ister bizi sevsin, sevmesin.. Bizim için önemli olan Gaziosmanpaşalı bir vatandaşa hizmet edebilmek. Ben ve ilçe yönetimimiz kendisine ulaşan her Gaziosmanpaşalıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Eğitimden, sağlığa kadar AK Parti iktidarının hizmetlerini ilçemizde en iyi şekilde getirmeye çalışıyoruz. İlçemize yeni okullar, hizmet binaları kazandırmak için ön ayak oluyoruz. Bakanlıklarımızı ilgilendiren konular olduğunda, konuları ilk ağızdan bakanlarımıza ulaştırıyor ve takiplerini yapıyoruz. Bu anlamda AK Parti yapısı, 2023 yolunda; belediyesi, ilçesi, ili, genel merkezi ve bakanlıklarıyla her anlamda sistemli bir bütün olarak çalışan büyük bir aile” diye konuştu.



BAŞKAN AYDEMİR, KALEM HEDİYE ETTİ...

Açıklamalar sonrasında ise AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla davete katılan yerel basın temsilcilerine üzerine isimlerini yazdırmış oldukları güzel bir ‘Kalem’ hadiye ederek günlerini de kutladı ve katılan temsilciler de Başkanı Aydemir’e bu nazik düşüncesine ve ev sahipliğine çok teşekkür ederek başarılar diledi. Düzenlenen toplantı birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.