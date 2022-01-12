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Gaziosmanpaşa'dan belediyelere örnek proje; Geri dönüşüm, dijital platformda

GAZİOSMANPAŞA 12.01.2022, 12:31
Gaziosmanpaşa'dan belediyelere örnek proje; Geri dönüşüm, dijital platformda
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Gaziosmanpaşa’da geri dönüşüm dijital platforma taşındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından yerli imkanlar ile geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi uygulamasıyla evde
biriktirilen atıklar, adreslere giderek toplanıyor.

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