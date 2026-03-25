Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aynı ebenin gebelikten lohusalığa kadar eşlik edeceği yeni modelle doğum korkusunun azaltılması ve sezaryen oranlarının düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda önemli bir sağlık projesi hayata geçiriliyor.

'Ebe Süreklilik Bakım Modelinin Maternal ve Neonatal Klinik Sonuçlara Etkisi' başlıklı projede, gebelikten doğum ve lohusalık sürecine kadar aynı ebenin anne adayına eşlik ettiği bir bakım modeli uygulanacak.

Projenin yürütücülüğünü Semra Akköz Çevik üstlenirken, çalışma kapsamında 120 gebe kadın araştırmaya dahil edilecek. Katılımcılar 60 müdahale ve 60 kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılacak.

Müdahale grubundaki gebelere 8 hafta boyunca haftada bir gün, 90 dakikalık eğitim ve danışmanlık programı sunulacak. Programda doğum süreci, nefes teknikleri, ağrı yönetimi, doğum pozisyonları, emzirme ve doğum sonrası psikolojik uyum gibi konular ele alınacak. Ayrıca aynı ebe, doğum öncesi takipten doğum anına ve lohusalık dönemine kadar süreci yakından izleyecek.

Projenin temel hedefi sezaryen oranlarını düşürmek olurken; doğum korkusu, doğum memnuniyeti, erken doğum oranları ve doğum sonrası depresyon gibi başlıklar da araştırılacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği süreklilik temelli ebe bakım modelinin, müdahaleli doğum oranlarını azaltabileceğine dikkat çekiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle her gebenin bir ebe tarafından takip edileceğini belirterek, 'Anne ve bebek sağlığı bizim için çok önemli. Doğumdan sonra 6 hafta boyunca da takip süreci devam edecek' dedi. Projede ayrıca ebelik öğrencileri de aktif rol alacak. 3'üncü sınıf öğrencileri, İŞKUR üzerinden başvurarak programa dahil olabilecek ve gebelerin doğum sürecine eşlik edecek.