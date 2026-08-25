Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Dr. Göksel Tiryaki'nin 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak' adlı eseri yayımlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları, Gaziantep'in tarihi, toplumsal ve kültürel hafızasını kayıt altına alan yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Dr. Göksel Tiryaki'nin kaleme aldığı, 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak', Barak Ovası'nı ve Barak kültürünü tarih, coğrafya, folklor, sözlü kültür, gündelik hayat ve insan hikâyeleri ekseninde ele alıyor.

Gazikültür Yayınlarının 122'nci kitabı olarak okurla buluşan eser; Barak'ı göçlerle, iskanlarla, uzun havalarla, ağıtlarla, törelerle, üretim biçimleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan ortak bir hayat tecrübesiyle şekillenmiş kültürel bir dünya olarak inceliyor. Kitap, Barak Ovası'nın kızıl toprağından Antep fıstığı bahçelerine, köy odalarından düğünlere, halk anlatılarından yöresel kelimelere kadar geniş bir kültür alanını görünür kılıyor.

Gaziantep'in kültürel mirasını farklı yönleriyle tanımak isteyen okurlara sunulan 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak', Zeugma Mozaik Müzesi Müze Mağazası ile 25 Aralık Kahramanlık Panoraması Müze Mağazasından temin edilebilecek.

YAKAR: 'BARAK'IN SESİNİ, SÖZÜNÜ VE HAFIZASINI KAYIT ALTINA ALIYORUZ'

GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve kitabın Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, eserle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Şehirlerin hafızası sadece büyük tarihî olaylardan oluşmaz. İnsanların kullandığı kelimeler, söylediği türküler, kurduğu sofralar, yaşattığı töreler ve anlattığı hikâyeler de bu hafızanın ayrılmaz parçalarıdır. Kültürel değişimin hızlandığı günümüzde yerel bilgi ve sözlü mirasın yazılı kaynaklara dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak', Barak kültürüne ilgi duyan okurlar için kapsamlı bir başvuru eseri olmasının yanında, yeni bilimsel ve edebî çalışmalara kaynaklık edecek değerli bir yayındır. Eserin hazırlanmasında emeği bulunan yazarımız Dr. Göksel Tiryaki'ye, editörümüze ve yayın ekibimize teşekkür ediyorum.'