Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan 'Bilge Kazaz'ın Çeyizinden Bir Hikaye Sandıktan Belleğe - II' sergisi, Antep çeyiz geleneğini ve kadın emeğiyle şekillenen kültürel hafızayı ziyaretçilerle buluşturdu.

GAZİANTEP (İGFA) - Bilge Kazaz'ın çeyizinden hareketle hazırlanan sergide, sandıklarda saklanan Antep işi örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Sergiyle, Gaziantep'in geleneksel el sanatlarının korunması, kadın emeğinin görünür kılınması ve aile kültürüyle toplumsal hafızayı taşıyan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Sergide, Antep işi nakışların yanı sıra kentin tarihsel hafızasına ışık tutan belge ve evraklar da yer aldı. Bu kapsamda ziyaretçilere, 15 Rebiyülahir 1332 (13 Mart 1914) tarihli vakıf tescil kaydını içeren hüccet, 11 Muharrem 1300 (22 Kasım 1882) tarihli Mehmet Bahaeddin İrşad Belgesi ile Şeyhulislam Ahmed Esad Efendi'nin teklifi ve Sultan 2. Abdülhamid'in onayıyla Ayıntab Müftüsü Bahaeddin Efendi'ye verilen 9 Ramazan 1297 (15 Ağustos 1880) tarihli berat da sunuldu. Böylece sergi, yalnızca bir çeyiz ve nakış birikimini değil, aynı zamanda aile hafızasıyla birlikte Gaziantep'in sosyal, kültürel ve tarihi geçmişine dair yazılı mirası da ziyaretçilerle buluşturdu.

Sergi, 21-30 Nisan tarihleri arasında Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

ŞAHİN: 'SERGİ, KENTİN KÜLTÜREL HAFIZASINI VE MEDENİYET BİRİKİMİNİ GÖRÜNÜR KILAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu serginin yalnızca bir çeyiz sergisi olmadığını, kentin kültürel hafızasını ve medeniyet birikimini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nin zorlu bir dönüşüm sürecinin ardından kente kazandırıldığını belirten Şahin, merkezin bugün kültür ve sanatla, bir hafıza mekanına dönüştüğünü belrterek, 'Bugün burada açılışı dolayısıyla bulunduğumuz sergi, kentin çeyiz geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bugün burada açılan sandığın içinde dua var, kimlik var, dilek var, hikaye var, hafıza var. Nesilden nesile geçen bir emek, bir sevgi, bir hayat birikimi var' diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAZ EN AZ BAŞKA ALANLARDAKİ BAŞARILAR KADAR ÖNEMLİ'

Kültürel mirasın korunmasının yalnızca geçmişe bağlılık değil, geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, 'Biz kimiz, nereden geliyoruz, hangi medeniyetin kodlarını taşıyoruz, bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kültürümüze sahip çıkmak en az başka alanlardaki başarılar kadar önemlidir' dedi.

Antep işinin ve çeyiz kültürünün aile hafızasını, kadın emeğini ve toplumsal sürekliliği taşıdığına işaret eden Şahin, bu birikimin görünür hale getirilmesinin kent kimliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda ziyaretçilere çağrıda bulunan Kazaz, 'Sizleri anneannemin anneannesinden başlayan Antep işi ağırlıklı nakışlar eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. İki asırlık bu yolculuğa gelin birlikte çıkalım' diye konuştu. Açılış, kurdele kesiminin ardından sergi gezisiyle devam etti.