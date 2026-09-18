Gazeteci-yazar Mustafa Özke'nin şiirleri, Belçika'da çağdaş dünya şiirini bir araya getiren 'Atunis Galaxy Anthology - 2027' adlı uluslararası antoloji seçkisinde yer aldı. Özke'nin eserleri daha öncede farklı dillere çevrilmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki gazetelerle dergilerde yayınlanmıştı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Farklı ülkelerden şair ve yazarları aynı edebiyat platformunda buluşturmayı amaçlayan Atunis Poetry tarafından hazırlanan Atunis Galaxy Anthology - 2027, çağdaş dünya şiirinin uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırmayı hedefleyen önemli edebiyat projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Güçlü bir kadro hazırlıyor

Antolojinin Genel Yayın Yönetmenliğini Agron Shele üstlenirken, yayın ve editörlük kadrosunda dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda edebiyatçı, akademisyen ve kültür insanı bulunuyor. Genel yayın yönetmeni yardımcıları arasında Prof. Dr. Jeton Kelmendi, Isilda Nunes, Sunita Paul, Dr. Claudia Piccinno ve Dr. Rozalia Aleksandrova yer alıyor. Eserlerin editoryal değerlendirme ve hazırlanma sürecinde ise uluslararası edebiyat çevrelerinden isimler görev yapıyor.

Antolojinin editörlüğünü Shoshana Vegh yürütürken; edebi editörler arasında Raimonda Moisiu, Alisa Velaj, Dr. Jernail Singh Anand, Christine Peiying Chen ve Virginia Fernández Collado bulunuyor. Projenin danışma kurulunda da farklı ülkelerden şair, yazar ve akademisyenler yer alıyor.

Mustafa Özke'nin eserinin bu uluslararası seçkide yer alması, Türkiye'den bir gazeteci-yazarın çağdaş dünya edebiyatının farklı coğrafyalarını buluşturan bir antolojide temsil edilmesi açısından değerli görülüyor.

Adana'da gazetecilik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanındaki üretimleriyle de tanınan Özke'nin eserinin, farklı dil ve kültürlerden edebiyatçıların yer aldığı bu uluslararası platformda okuyucuyla buluşacak olması, Türk edebiyatının uluslararası dolaşımına katkı sağlayan gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Dünya edebiyatından ortak bir seçki

Atunis Galaxy Anthology - 2027, çağdaş şiirin farklı kültürel ve coğrafi perspektiflerini aynı yayın çatısı altında buluşturuyor. Antolojinin uluslararası yayın kadrosu; Avrupa, Asya, Latin Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinden edebiyatçıların katılımıyla geniş bir kültürel çeşitlilik ortaya koyuyor.

Projenin yayın anlayışında, farklı ülkelerden gelen şiirsel seslerin bir araya getirilmesi ve çağdaş dünya şiirinin kültürlerarası iletişim gücünün öne çıkarılması dikkat çekiyor.

Bu çerçevede gazeteci Mustafa Özke'nin eserinin antoloji seçkisinde yer alması, yazarın edebi çalışmalarının Türkiye sınırlarının ötesinde uluslararası bir okur kitlesine ulaşması bakımından da önem taşıyor.

Atunis Poetry'nin 2027 yılı için hazırladığı uluslararası antolojide yer alan Mustafa Özke'nin eseri, farklı ülkelerden edebiyatçıların eserleriyle birlikte çağdaş dünya şiirinin ortak kültürel belleğinde yerini almaya hazırlanıyor.