İVA Sanat tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde hayata geçirilen 'Fragmanlar' projesinin sergisi, 21-24 Mayıs tarihleri arasında sanatseverleri ağırladı.

İSTANBUL (İGFA) - Fragmanlar Projesi, genç sanatçılara görünürlük sağlarken aynı zamanda sanatseverlere yeni anlatı biçimleri sundu.

Tophane-i Amire'nin tarihi atmosferinde gerçekleşen sergi, dört gün boyunca yoğun ilgi görürken; sanatseverler genç sanatçıların özgün bakış açılarını yakından deneyimleme imkanı buldu.

Duayen bir sanatçının eserinden seçilen küçük bir fragmanın, bütünden bağımsız olarak yeni anlamlar üretme potansiyeline odaklanan kolektif bir üretim süreci sunan 'Fragmanlar' projesine seçilen eserlere; İVA Sanat web sitesinde, sergiye katılan öğrencilere özel açılacak bir kategoride ücretsiz dijital mağaza oluşturma, eserlerini yayınlama ve satışa sunma imkanı sağlanacak.

Bu alanda yer alan öğrenciler, İVA Sanat'ın özel sanatçıları olarak konumlanacak; her öğrenciye kendine ait bir sanatçı profili açılacak.