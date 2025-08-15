Mimar ressam Hatice Foçalı Yılmaz dördüncü kişisel sergisini İzmir’in Foça ilçesinde açtı. Antik dönemden günümüze Foçalılar’ın tablolarından oluşan sergide, uzak ve yakın tarihin ilginç kişilikleri de yer alıyor.İZMİR (İGFA) - Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde açılan sergide sanatçının 31 yağlı boya tablosu sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 17 Ağustos 2025 Pazar akşamına kadar açık kalacak sergi her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında gezilebilir.

RESSAM FOÇALI TEMA FOÇALILAR

Hatice Foçalı Yılmaz 2011 yılında portre çalışmaları ile sanat hayatının başladığını değişik tekniklerle, ilginç kişilikleri tuvale aktarmayı sevdiğini söyledi. Hatice Foçalı Yılmaz; “Temasını Foçalıların oluşturduğu çalışmalarımı Foçalılara sunmak istedim. Tarihimizden başladım. Athena ve Koşan Atlet heykelinden, Fransız araştırmacı, tarihçi Felix Sartiaux’nun çektiği fotoğraflara uzandım. Kazı çalışmalarında çalışan Foçalıları dahil ettim. Ailemin resimlerini kattım. Sonra Foça’da yaşamış meşhur kişileri resmettim. Ressam Ferruh Başağa, ressam Avni Arbaş, Mehmet Peker, Şampiyon İsmail bunlardan bazıları. Böyle kişilikleri Foçalılara sunmayı bundan sonrada vazife biliyorum. Eski fotoğrafları tablolar üzerine canlıymış gibi aktarma üzerine bir teknik arayışına girdim. Aktarmalar ve göndermeler var eserlerimde. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yaz aylarında ziyaretçi sayısını etkiliyor. Ancak biz akşam saatlerinde saat 22.00’ye kadar sergimizi açık tutarak onların sıcaklardan etkilenmeden sergiyi gezmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bir kesim sergiye duyarsız kalırken, Foçalılar ve Foça’daki misafirlerden oluşan bir başka kesim ise çok fazla ilgi gösteriyor. Bizimde dileğimiz sanata ilgiyi uyandırmak. Tüm Foçalıları ve sanatseverleri bekliyoruz” dedi.