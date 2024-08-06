Son 5 gün içerisinde 81 ilde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında aranan 4 bin 517 firari şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma “Firari suçlular için çember daralıyor” diye not düştü.

Sosyal medyadan ÇEMBER-20 operasyonuyla ilgili detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489 şahsın, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahsın, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahsın “Çember-20” ile yakalandığını açıkladı.

Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️ 8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣.5️⃣1️⃣7️⃣ firari yakalandı❗ Metina'da 2 terörist etkisiz! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin… pic.twitter.com/sLbe3FPUbO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 6, 2024

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs “Çember-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Operasyonlarda hırsızlıktan 698, dolandırıcılıktan 454, yağma suçundan 180, adam öldürmeden 124, cinsel suçlardan 131, terör suçlarından 39, KOM(Kaçakçılık, Organize) suçlarından 458 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.”