Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Zafer Mahallesi Deniz Taylan Caddesi’nde bulunan park için çocuklara teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk’u mahalle mahalle, alan alan gezerek incelemelerde bulunan Filiz Başkan, Zafer Mahallesi Deniz Taylan Caddesi’nde bulunan parkı temiz tutan çocuklara ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İklim Krizi nedeniyle birçok parkta özellikle yeşil alan ve parklarda pire artışlarına dikkat çeken Filiz Başkan; “Belli bir süredir parkların ve bazı alanların ilaçlanması ile ilgili haklı talepler vardı. Çünkü parklarımızda bazı zararlı canlıların artışı söz konusuydu. Biz de tek tek parklarımızı dezenfekte ettik. Bu parka gelince de kendimi çok iyi hissettim. Deniz Taylan Caddesi’nde bulunan çocuk parkımız geçen dönem düzenlemesini ilk yaptığımız parklardan biriydi. Aradan geçen zamanda sevinerek şahit oldum ki, bu mahallemizin çocukları bu parka çok iyi bakmışlar. Çocuklarımız adeta bizimle iş birliği yapmışlar” dedi.