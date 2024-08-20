TOFAŞ Basketbol Takımımız, 4-7 Ekim tarihlerinde başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka ile evinde karşılaşacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (TBSL) 2024-2025 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda düzenlenen yeni sezon kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılırken; TOFAŞ Spor Kulübü’nü Genel Menajer Tolga Öngören temsil etti. Çekilen kura çekimi sonucu TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezona sahasında oynayacağı Beşiktaş Fibabanka maçıyla açacak. Ligde ilk hafta karşılaşmaları 4-7 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak ve normal sezon 19 Mayıs 2025’te tamamlanacak. Normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off aşamasında yer alacak son 2 ekip ise normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. sırada tamamlayan takımlar arasında (7-8 / 9-10 eşleşerek) oynanacak play-in formatı karşılaşmaları sonucu belirlenecek. 7-8 eşleşmesinin galibi 7. takım olarak; 9-10 eşleşmesinin kazananı ise 8. takım olarak play-off bileti alacak.

Yeni sezon fikstür çekiminin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören, şu ifadeleri kullandı; “Yeni sezon hazırlıklarımıza bu sene biraz erken başladık. Özellikle Türk oyuncularımız çok önceden çalışmalara başladılar. Başantrenörümüz Orhun Ene bu yıl programda biraz değişiklikler yaptı. Geçen sezonun çıktısına ait yeni düzenlemelere giderek yeni kararlar aldı. Hem kadromuz biraz genişledi hem de hazırlık programımız biraz daha farklı oldu. Yenilenmiş bir kadro ile yeni sezona başlayacağız. Özellikle Türk kadromuz çok düzgün bu sene. Her ligin ulusal bir yüzü, lokal bir yüzü vardır. Bizim ligimiz de bu yıl yerel kahramanını, ulusal kahramanını belki yeni yüzünü arayacak. O yüz kim olacak hep birlikte göreceğiz.”

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

Bahçeşehir Koleji – Karşıyaka

TOFAŞ – Beşiktaş Fibabanka

Türk Telekom - Galatasaray

Fenerbahçe Beko – ONVO Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes - Yalovaspor

Manisa Basket – Bursaspor Basketbol

Aliağa Petkimspor – Darüşşafaka Lassa

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu fikstürüne ulaşmak için tıklayınız.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2024-2025 Sezonu Basketbol Süper Ligi fikstürü;

İLK DEVRE

1. HAFTA (4-7 Ekim 2024) / TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

2. HAFTA (11-14 Ekim 2024) / Galatasaray-TOFAŞ

3. HAFTA (18-21 Ekim 2024) / TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece

4. HAFTA (25-28 Ekim 2024) / Yalovaspor-TOFAŞ

5. HAFTA (1-4 Kasım 2024) / TOFAŞ-Bursaspor

6. HAFTA (8-11 Kasım 2024) / Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ

7. HAFTA (15-17 Kasım 2024) / TOFAŞ-Aliağa Petkimspor

8. HAFTA (29 Kasım-2 Aralık 2024) / Manisa Basket-TOFAŞ

9. HAFTA (6-9 Aralık 2024) / TOFAŞ-Anadolu Efes

10. HAFTA (13-16 Aralık 2024) / Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

11. HAFTA (20-23 Aralık 2024) / TOFAŞ-Türk Telekom

12. HAFTA (27-30 Aralık 2024) / Mersin Spor-TOFAŞ

13. HAFTA (3-6 Ocak 2025) / Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

14. HAFTA (10-13 Ocak 2025) / TOFAŞ-Y. Merkezefendi Bld.

15. HAFTA (17-20 Ocak 2025) / Karşıyaka-TOFAŞ

İKİNCİ DEVRE

16. HAFTA (24-27 Ocak 2025) / Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ

17. HAFTA (31 Ocak-3 Şubat 2025) / TOFAŞ-Galatasaray

18. HAFTA (7-9 Şubat 2025) / Onvo Büyükçekmece-TOFAŞ

19. HAFTA (1-3 Mart 2025) / TOFAŞ-Yalovaspor

20. HAFTA (7-10 Mart 2025) / Bursaspor-TOFAŞ

21. HAFTA (14-17 Mart 2025) / TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa

22. HAFTA (21-24 Mart 2025) / Aliağa Petkimspor-TOFAŞ

23. HAFTA (28-31 Mart 2025) / TOFAŞ-Manisa Basket

24. HAFTA (4-7 Nisan 2025) / Anadolu Efes-TOFAŞ

25. HAFTA (11-14 Nisan 2025) / TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

26. HAFTA (18-21 Nisan 2025) / Türk Telekom-TOFAŞ

27. HAFTA (25-28 Nisan 2025) / TOFAŞ-Mersin Spor

28. HAFTA (2-5 Mayıs 2025) / TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji

29. HAFTA (9-12 Mayıs 2025) / Y. Merkezefendi Bld.-TOFAŞ

30. HAFTA (16-19 Mayıs 2025) / TOFAŞ-Karşıyaka