TOFAŞ Basketbol Takımımız, 4-7 Ekim tarihlerinde başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka ile evinde karşılaşacak.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (TBSL) 2024-2025 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda düzenlenen yeni sezon kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılırken; TOFAŞ Spor Kulübü’nü Genel Menajer Tolga Öngören temsil etti. Çekilen kura çekimi sonucu TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezona sahasında oynayacağı Beşiktaş Fibabanka maçıyla açacak. Ligde ilk hafta karşılaşmaları 4-7 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak ve normal sezon 19 Mayıs 2025’te tamamlanacak. Normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off aşamasında yer alacak son 2 ekip ise normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. sırada tamamlayan takımlar arasında (7-8 / 9-10 eşleşerek) oynanacak play-in formatı karşılaşmaları sonucu belirlenecek. 7-8 eşleşmesinin galibi 7. takım olarak; 9-10 eşleşmesinin kazananı ise 8. takım olarak play-off bileti alacak.
Yeni sezon fikstür çekiminin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören, şu ifadeleri kullandı; “Yeni sezon hazırlıklarımıza bu sene biraz erken başladık. Özellikle Türk oyuncularımız çok önceden çalışmalara başladılar. Başantrenörümüz Orhun Ene bu yıl programda biraz değişiklikler yaptı. Geçen sezonun çıktısına ait yeni düzenlemelere giderek yeni kararlar aldı. Hem kadromuz biraz genişledi hem de hazırlık programımız biraz daha farklı oldu. Yenilenmiş bir kadro ile yeni sezona başlayacağız. Özellikle Türk kadromuz çok düzgün bu sene. Her ligin ulusal bir yüzü, lokal bir yüzü vardır. Bizim ligimiz de bu yıl yerel kahramanını, ulusal kahramanını belki yeni yüzünü arayacak. O yüz kim olacak hep birlikte göreceğiz.”
Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor
Bahçeşehir Koleji – Karşıyaka
TOFAŞ – Beşiktaş Fibabanka
Türk Telekom - Galatasaray
Fenerbahçe Beko – ONVO Büyükçekmece Basketbol
Anadolu Efes - Yalovaspor
Manisa Basket – Bursaspor Basketbol
Aliağa Petkimspor – Darüşşafaka Lassa
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu fikstürüne ulaşmak için tıklayınız.
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2024-2025 Sezonu Basketbol Süper Ligi fikstürü;
İLK DEVRE
1. HAFTA (4-7 Ekim 2024) / TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka
2. HAFTA (11-14 Ekim 2024) / Galatasaray-TOFAŞ
3. HAFTA (18-21 Ekim 2024) / TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece
4. HAFTA (25-28 Ekim 2024) / Yalovaspor-TOFAŞ
5. HAFTA (1-4 Kasım 2024) / TOFAŞ-Bursaspor
6. HAFTA (8-11 Kasım 2024) / Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ
7. HAFTA (15-17 Kasım 2024) / TOFAŞ-Aliağa Petkimspor
8. HAFTA (29 Kasım-2 Aralık 2024) / Manisa Basket-TOFAŞ
9. HAFTA (6-9 Aralık 2024) / TOFAŞ-Anadolu Efes
10. HAFTA (13-16 Aralık 2024) / Fenerbahçe Beko-TOFAŞ
11. HAFTA (20-23 Aralık 2024) / TOFAŞ-Türk Telekom
12. HAFTA (27-30 Aralık 2024) / Mersin Spor-TOFAŞ
13. HAFTA (3-6 Ocak 2025) / Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
14. HAFTA (10-13 Ocak 2025) / TOFAŞ-Y. Merkezefendi Bld.
15. HAFTA (17-20 Ocak 2025) / Karşıyaka-TOFAŞ
İKİNCİ DEVRE
16. HAFTA (24-27 Ocak 2025) / Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ
17. HAFTA (31 Ocak-3 Şubat 2025) / TOFAŞ-Galatasaray
18. HAFTA (7-9 Şubat 2025) / Onvo Büyükçekmece-TOFAŞ
19. HAFTA (1-3 Mart 2025) / TOFAŞ-Yalovaspor
20. HAFTA (7-10 Mart 2025) / Bursaspor-TOFAŞ
21. HAFTA (14-17 Mart 2025) / TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa
22. HAFTA (21-24 Mart 2025) / Aliağa Petkimspor-TOFAŞ
23. HAFTA (28-31 Mart 2025) / TOFAŞ-Manisa Basket
24. HAFTA (4-7 Nisan 2025) / Anadolu Efes-TOFAŞ
25. HAFTA (11-14 Nisan 2025) / TOFAŞ-Fenerbahçe Beko
26. HAFTA (18-21 Nisan 2025) / Türk Telekom-TOFAŞ
27. HAFTA (25-28 Nisan 2025) / TOFAŞ-Mersin Spor
28. HAFTA (2-5 Mayıs 2025) / TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji
29. HAFTA (9-12 Mayıs 2025) / Y. Merkezefendi Bld.-TOFAŞ
30. HAFTA (16-19 Mayıs 2025) / TOFAŞ-Karşıyaka