Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden bir dünyada ortaya koydukları irade ve liderlikle ilham, cesaret ve umut aşılayan kadınların başarılarına dikkat çekmek amacıyla MediaCat tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar Seremonisi, 12’nci yılında 11 başarılı kadını ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Kültür-Sanat, Pazarlama/Marka, Bilim, Sosyal Sorumluluk, Yetenek Yönetimi, Sınırların Ötesi, Girişim, Reklam, Gastronomi ve Spor olmak üzere toplam 10 kategoride ilham veren, cesaret aşılayan ve yalnızca kadınlara değil tüm genç nesillere umut aşılayan 11 isim karşınızda…
Fark Yaratan Kadınlar 2024
Kültür Sanat: Demet Evgar, Oyuncu
Pazarlama/Marka: Selcen Tokgöz Özkan, Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü
Bilim: Prof. Dr. Ayşe Zarakol, University of Cambridge Uluslararası İlişkiler Profesörü
Sosyal Sorumluluk: Ebru Şenel Erim, Unilever Türkiye & Kuzey Afrika ve Orta Doğu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı / Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk: Dilara Koçak, Beslenme Uzmanı & Sürdürülebilir Yaşam Elçisi & The Good Wild Kurucu Ortağı
Yetenek Yönetimi: Ayşe Barım, ID İletişim Kurucu ve Yaratıcı Yönetmen
Sınırların Ötesi: Milka Karaağaçlı İnce, Kısmet by Milka Kurucu ve Kreatif Direktör
Girişim: Zülal Tannur, NeuroVision AI ve FROM Your Eyes Kurucu & CEO
Reklam: Setenay Özcan Yıldırım, Ogilvy 4129 ECD
Gastronomi: Sinem Özler, Şef
Spor: Öznur Cüre Girdi, Milli Para Okçu