Vatandaşlar Bayram namazı için Eyüpsultan’a akın etti
Pandemi nedeniyle uzun süredir hep birlikte bayram namazı kılamayan müminler, Ramazan Bayramı sabahı Eyüpsultan'a akın etti.
Pandemi nedeniyle uzun süredir hep birlikte bayram namazı kılamayan müminler, Ramazan Bayramı sabahı Eyüpsultan'a akın etti.
Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen on binlerce vatandaş, bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Tek yürek halinde saf tutan müminler, Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzurunda bayram namazı kılmanın huzurunu yaşadı.
ESKİ BAYRAMLAR EYÜPSULTAN'DA YAŞIYOR
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bayram namazını cemaatle birlikte Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı Başkan Deniz Köken çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bu arada Başkan Deniz Köken, eski bayramların bir geleneğini Eyüpsultan'da yeniden canlandırdı. Eski bayramlarda gelenek olduğu gibi çocuklara mendil ve bayram harçlığı verdi.
Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi de namaz çıkışı vatandaşlara lokum ikramında bulundu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016