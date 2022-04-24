Uçurtma Şenliğinde 4 bin uçurtma havalandı

Eyüpsultan Belediyesi çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenledi.

Silahtarağa Parkı’nda düzenlenen şenlikte büyük bir özenle hazırlanan birbirinden güzel uçurtmalar Eyüpsultan semalarında renk cümbüşü oluşturdu.

Şenliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak çocukların mutluluklarına ortak oldu.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN DEV UÇURTMA UÇURDU

Başkan Deniz Köken uçurtma şenliği düzenlenen alanda çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti, birlikte uçurtma uçurdu.

Bu arada Başkan Deniz Köken alanda bulunan dev uçurtmayı da uçurdu. Başkan Deniz Köken yaptığı açıklamada, “Çocuklar çok mutlular. Hem 23 Nisan, hem bahar geldi. İkisi bir araya gelince beklediğimizin de üzerinde yoğun bir katılım oldu, 4 bin uçurtmayı çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum, uçurtma şenliğimiz hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR KADAR BÜYÜKLER DE EĞLENDİ

Şenlikte küçükler kadar anne ve babaları da keyifli saatler geçirdi. Hafta sonunun böyle eğlenceli bir aktivite ile geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ve aileleri, kendilerini böylesine güzel bir etkinlikle buluşturan Başkan Deniz Köken’e teşekkür etti.