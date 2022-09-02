Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri başlıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçenin özellikle kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ve Türkiye’nin bir belediye öncülüğünde hayata geçirilen ilk Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitimler başlıyor.

EĞİTİMLER 25 KİŞİLİK SINIFLARDA VERİLECEK

“Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesi kapsamında toplam 250 kişiye 25’er kişilik sınıflarda haftaiçi ve haftasonu seçenekli olmak üzere ‘Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri’ verilecek.

Permakültüre Giriş, doğayla ve tüm canlılara birlikte çalışma ve yaşama felsefesinin detaylarını öğrenmek isteyenler için 2 günlük bir tanışma eğitimi niteliğinde olacak. Bill Mollison’un “Permakültür: Bir Tasarımcı Kılavuzu” kitabında yer alan konuları ele alan kurs aynı zamanda 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun da bir özeti.

EĞİTİMLER 10 OTURUM OLARAK PLANLANDI

Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Yapımcı Evren Yıldırım ile Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Mantar Yetiştiricisi Burcu Arıkan tarafından verilecek eğitimler toplam 10 oturum olarak planlandı.

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLAR ULUSLARARASI PERMAKÜLTÜR AĞINA DAHİL OLABİLECEKLER

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar Avustralya Permakültür Enstitüsü’nün internet sitesinden kayıt yaptırarak uluslararası permakültür ağına da dâhil olabilecekler.

Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Belediye'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.