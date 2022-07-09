Eyüpsultan’ı Lavanta kokusu saracak
Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağaçlı Köyü’nde 2020 yılında ekimini gerçekleştirdiği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ise ilk cansuyunu verdiği lavanta bahçelerinde hasat başladı.
Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağaçlı Köyü’nde 2020 yılında ekimini gerçekleştirdiği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ise ilk cansuyunu verdiği lavanta bahçelerinde hasat başladı.
Bölgede 15 bin metrekarelik alanda ekilen, tam bir görsel şölenin yaşandığı mor tarlalarda toplanan lavantaların yağları çıkarılarak esans haline getirilecek.
Lavanta bahçelerini dolaşan, lavanta macerasının iki yıl önce başladığı ifade eden Başkan Deniz Köken, “İki yıl önce dikimini yaptığımız lavanta bahçelerimiz tam bir görsel şölen sunuyor. İnşallah bir sonraki hasat zamanı lavantalarımızın yoğunluğu daha da artacak ve biz vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Bu sene hasadını yaptığımız lavantaların yağlarını çıkarıp esans yapımında kullanacağız ve bu esansları vatandaşlarımıza hediye edeceğiz” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016