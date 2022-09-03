banner314

banner325

Son Dakika

Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi

Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı.

EYÜP 03.09.2022, 21:34 Murat Aydın
Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi

Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı. Haraçina’da düzenlenen açılış törenine, Haraçina Belediye Başkanı Rıdvan İbraimi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Su yatırımı sıradan bir yatırım değil. Değerli Belediye Başkanım bizi ziyarete gelip bu sorunu anlattığında rahatsız oldum. Bu konunun şimdiye kadar çözülmemiş olması beni de rahatsız etti. Üsküp Haraçina’nın yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturduk, mutluyuz. Balkanlar’da yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haraçina Belediye Başkanı İbraimi de bölge sakinleri adına teşekkür etti. Bu projeyle rüyalarının gerçekleştiğini vurgulayan İbraimi, Haraçina Belediyesi sakinlerinin yıllardır su sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun kendilerini geçici çözümler aramalarına ittiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdim edildi, belediye binasının önüne sembolik konulan çeşmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

İki belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Kuzey Makedonya'ya Eyüpsultan’dan gelen ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için analizler yapmıştı. Bu analizler doğrultusunda 2 su pompası, 2 su pompa motoru, 4 elektrik panosu, 200 metre yer altı kuyu motor pompası elektrik kablosu temin edilmiş ve su tesisi kurulmuştu.

#eyüpsultan #Kuzey Makedonya #Üsküp #Haraçina #su tesisi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 03 Eylül 2022
İmsak 04:56
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 4 10
2. Beşiktaş 4 10
3. Gaziantep FK 4 10
4. Trabzonspor 5 10
5. Adana Demirspor 4 9
6. Konyaspor 5 9
7. Fenerbahçe 5 8
8. Kayserispor 5 7
9. Galatasaray 4 7
10. Giresunspor 5 7
11. Antalyaspor 4 6
12. Alanyaspor 5 5
13. Karagümrük 4 4
14. Sivasspor 5 3
15. İstanbulspor 4 3
16. Kasımpaşa 4 3
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Pendikspor 3 7
3. Eyüpspor 4 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Rizespor 3 5
7. Samsunspor 3 5
8. Gençlerbirliği 4 5
9. Göztepe 4 5
10. Keçiörengücü 3 4
11. Boluspor 3 4
12. Tuzlaspor 4 4
13. Adanaspor 3 3
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 4 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 5 10
5. Chelsea 6 10
6. Liverpool 6 9
7. Brentford 6 9
8. M. United 5 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Real Betis 4 9
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 4 7
7. Celta Vigo 4 7
8. Real Sociedad 4 7
9. Osasuna 3 6
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 3 4
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 4 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir