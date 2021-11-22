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Eyüpsultan’a 89 bin 717 metrekare yeşil alan kazandırıldı

Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde 88 bin 408 ağaç ve çalı, 2 milyon 113 bin mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu Eyüpsultan’a 89 bin 717 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

EYÜP 22.11.2021, 15:43 Murat Aydın
Eyüpsultan’a 89 bin 717 metrekare yeşil alan kazandırıldı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için her gün yeşil alanları artırıyor, yeni parklar açıyor, mevcut yeşil alanlarda ve parklarda yenileme çalışmaları yaparak konforlu hale getiriyor, vatandaşların hizmetine sunuyor.

EYÜPSULTAN’DA 190 PARKLA ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 23 yeni park yapıldı. Toplamda 190 parkla çocukların yüzünü güldüren Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde 88 bin 408 ağaç ve çalı, 2 milyon 113 bin mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdi.

89 BİN 717 METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRILDI

Çalışmalar sonucu Eyüpsultan’a 89 bin 717 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

İKİ PARK DAHA EYÜPSULTANLILARIN HİZMETİNE SUNULDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken son olarak Rami’de yeni yapılan İmam Rüstem Sokak Parkı ile Çırçır Mahallesi’nde bulunan ve çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları yenilenen Ceylan Sokak Parkı törenle hizmete açtı.

“İMKAN OLSA HER CADDE VE SOKAĞA PARK YAPABİLSEK”

Başkan Deniz Köken, vatandaşların ve çocukların yoğun katılımıyla açılışları gerçekleşen her iki parkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biz bunları vatandaşlarımızın talepleri üzerine yapıyoruz. Buralarda gezerken vatandaşlarımız bizden talepte bulunuyor. Mümkün olan, hukuki sorunu olmayan yerlerde park oluşturuyoruz. Çocukların mutluluklarını görüyorsunuz. 2 bin cadde ve sokağımız var, imkanımız olsa da hepsine yapabilsek. Şu anda yapılmaya başlanacaklarla birlikte yakın zamanda 30 parkımız olacak. Dönemimizde bu sayının 50’yi geçeceğini düşünüyorum. Hava durumu uygun oldukça parkları açmaya devam edeceğiz"

Parkların açılışında ise çocuklar Karagöz – Hacivat, sihirbaz ve kukla gösterileri ile keyifli dakikalar yaşarken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

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