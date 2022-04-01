Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını, Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Ramazan ayı için özel olarak düzenlediği “Ramazan Etkinlikleri ve Kitap Fuarı”nın açılışı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk olduğu bir programla gerçekleşti.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN “VATANDAŞLARIMIZI RAMAZAN AYINDA EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki açılış programında yaptığı konuşmada Başkan deniz Köken şunları söyledi: “İki yıl aradan sonra Eyüpsultan'da vatandaşlarımızı Ramazan'la buluşturuyoruz. Biliyorsunuz Ramazan denince İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultan. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızı Ramazan ayında en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Eyüp Sultan Camii başta olmak üzere bütün camilerimizi gül suyu ile her gün temizleyeceğiz. Ramazan ayında 30 akşam 30 tane kültürel etkinlik olacak. Burada kitap fuarı, Alibeyköy bölgesinde yöresel etkinliklerimiz olacak, Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde iftar soframız olacak.”

“RAMAZAN’IN ASIL MESELESİ YARDIMLAŞMA”

“Ramazan’ın asıl meselesi yardımlaşma. Bizler de hem yardımlaşmanın zirve yaptığı, hem de bilgi ve kültür paylaşımının zirve yaptığı bir ay olmasını temenni ediyoruz. O yüzden bütün dostlarımızı, bütün sanat severleri, yardımseverleri buraya bekliyoruz.”

PROF. DR. ORTAYLI “RAMAZANLA BİRLİKTE EYÜPSULTAN’A ÇEKİM BAŞLADI”

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ortaylı ise konuşmasında: “Çok değerli Eyüpsultanlılar bir Ramazan’a başlıyoruz. Hiç şüphesiz ki Eyüpsultan’ın havası değişecek. Eyüpsultan tarihi itibariyle çok enteresan bir yerdir. Eyüpsultan’ın kendine göre ürünleri vardır, bir çekimi vardır. Şimdi Kitap Fuarı ile Eyüpsultan’a bir çekim başladı. Beni buraya davet ettikleri için sayın Kaymakamımıza, sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

66 SEÇKİN YAYINEVİNİN KATILDIĞI KİTAP FUARI AÇILDI



Programla birlikte, 66 seçkin yayınevinin katıldığı, Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde bulunan alana kurulan Kitap Fuarı’nın da açılışı gerçekleşti.



Ramazan ayı boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak Kitap Fuarı kapsamında konser, imza günleri, söyleşi gibi bir çok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler de külliye içerisine kurulacak etkinlik çadırında teravih namazı sonrası icra edilecek.

Moderatörlüğünü Selahattin Kocaaslan’ın yapacağı etkinlikler çerçevesinde Ömer Karaoğlu, Ubeydullah Sezikli, Sedat Anar, Fatih Koca, Ayan Musiki Topluluğu konserleri, Kemal Sayar, Tufan Gündüz, Ahmet Turgut, İsmail Kılıçarslan, Mehmet Ali Bulut, Hayati İnanç, Erol Erdoğun, Mustafa Karataş, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Tarık Tufan, Saliha Erdim, Bestami Yazgan, Mevlana İdris, Mahmud Erol Kılıç, Sıtkı Aslanhan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Emin Ay, Sibel Erarslan, Yasin Pişgin, Ömer Tuğrul İnançer, İhsan Süreyya Sırma, Münir Arıkan söyleşi ve imza günleri ile Dursun Ali Erzincanlı’dan şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

Yine külliye içerisinde cumartesi ve pazar günleri çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar düzenlenecek.

HER GÜN BİR MAHALLEDE İFTARİYELİK İKRAMI OLACAK

Bu arada, Reşadiye İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında her gün 1000 kişilik iftar yemeği verilecek.

İlçede her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik dağıtımı olacak. Ayrıca ilçede belirli noktalarda, trafikte kalan sürücülere iftariyelikler verilecek.

OSMANLI PARK SOSYAL TESİSLERİ’NE RAMAZAN ÇADIRI KURULACAK

Bunun dışında Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde Ramazan Çadırı ve çocukları için oyun gurupları kuruldu. Çadırda yöresel ürünler, gıda ve hediyelik eşya çarşısı oluşturuldu.

Çadırda ayrıca, ilçede şubesi bulunan dernekler tarafından yöresel geceler ve iftar yemeği programları yapılacak

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İFTAR İKRAMI

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan ayında, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerini de unutmadı. Üniversite öğrencileri için ücretsiz iftar yemeği ikramı yapılacak. Öğrenciler bu hizmetten faydalanmak için belediyenin web sitesinden başvuruda bulunabilecek.