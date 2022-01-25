Eyüpsultan'ın en özel evinde Matematik Karnavalı 

Eyüpsultan Belediyesi çocuklar için, sömestr tatiline özel, eğlence dolu bir Matematik Karnavalı düzenledi.

Kemerburgaz’da bulunan Matematik Evi’nde “Matematik Ciddi Bir İştir, Bolca Eğlence Gerektirir” sloganıyla düzenlenen karnavalda ödüllü yarışmalar, eğlenceli etkinlikler, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin gerçekleştirildiği, çocuklar kadar büyüklerin de keyif aldığı karnaval, günlük hayatımızda karşılaştığımız matematik problemlerinin çözümlerinin aslında ne kadar keyifli olduğunu gözler önüne serdi.

Başkan Deniz Köken karnavalla ilgili, “Çocuklara matematiği eğlendirerek öğretiyoruz. Çalışmalar burada 15 gün boyunca 48 tane etkinlikle devam edecek. Çocukların heyecanını görüyorsunuz. Bütün velilerimizden çocuklarını buralara getirmelerini temenni ediyoruz. Velilerimiz de ilgi gösterirse güzel şeyler ortaya çıkacak” dedi.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının da yapıldığı karnavalda Başkan Deniz Köken yarışmalarda kazananlara hediyeler verdi, çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı.