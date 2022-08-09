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Eyüpsultan'ın artık bir halk plajı var: Çiftalan Plajı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne eğitimde, sağlıkta, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda birbirinden güzel projelere imza attı.

EYÜP 09.08.2022, 07:53 Murat Aydın
Eyüpsultan'ın artık bir halk plajı var: Çiftalan Plajı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne eğitimde, sağlıkta, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda birbirinden güzel projelere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile geçtiğimiz günlerde açılış yapılan, Eyüpsultan’a değer katan bu önemli projelerden birisi de Çiftalan Plajı...

Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesinde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor.

Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde keyifli bir haftasonu geçirme imkanı sunuyor.

SADECE OTOPARK ÜCRETİ VAR

Eyüpsultanlıların aileleriyle birlikte denizin ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için önemli bir alternatif sunan Çiftalan Plajı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor.

Sadece otopark ücretinin alındığı plajda soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya, revir alanı yer alıyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri ve denizin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için plajda cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de bulunuyor.

HAFTADA 3 GÜN KADINLARA ÖZEL

Çiftalan Plajı Pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.

#eyüpsultan #plaj
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