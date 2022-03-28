Eyüpsultan'dan Üsküp'e özel ziyaret

Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Metin Çırpan, 1994-2019 yılları arasında İSKİ Avrupa Bölgesi Temiz Su ve Atık Su Müdürlüğü görevinde bulunan Akif Kabadayı, Üsküp Brezalılar Derneği Başkan Yardımcısı Kani Yıldız ve Eyüpsultan Belediyesi personeli Fatih Yıldız, Üsküp’ün Haraçina Belediyesi’ni ziyaret ederek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in selamlarını iletti.

24-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında, Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Rıdvan İbraimi, Başkan Yardımcısı Sejdi Nebiu ve belediye personelleri ile bölgenin altyapı problemleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Program dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Eyüpsultan eski müftüsü Mustafa Mesten ve Üsküp Tarihi Türk Çarşısı esnaflarından İrfan Murat ziyaret edildi.