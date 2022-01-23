Eyüpsultan'da üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla, Odayeri Mahallesi’nde kurulan seralardan toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Mevsimine göre marul, kara lahana, kıvırcık, yeşil soğan, pırasa, roka, tere, maydanoz, turp, dereotu, havuç gibi her türlü sebzenin yetiştirildiği dört serada yetişen ürünler öncelikle ekiplerce toplanarak kasalara yerleştiriliyor.

Periyodik olarak iki ayda bir hasat edilen ürünler, aynı gün içerisinde Sosyal Market’in sebze reyonundaki yerini alıyor. Sosyal Market’ten faydalanan ihtiyaç sahibi aileler ise kredisiz bir şekilde her üründen birer demet almak suretiyle taze sebze ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.