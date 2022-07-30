Eyüpsultan Belediyesi'nden Çanakkale'ye gezi

Eyüpsultan Belediyesi, Mehmetçiğin yedi düvele karşı kahramanlık destanı yazdığı, bir devrin kapandığı yeni bir devrin başladığı Çanakkale’ye gezi başlatıyor.

Dünya tarihini değiştiren ve tarihe altın harflerle kazınan zaferin kazanıldığı Çanakkale'ye düzenlenen geziler 1 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Hafta içi 5 gün düzenlenecek Çanakkale Gezileri 26 Ağustos Cuma günü sona erecek.

SADECE EYÜPSULTANLI VATANDAŞLAR KATILABİLİYOR

Çanakkale Gezileri’ne sadece Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlar kayıt olabilecek.

Çanakkale Gezileri için otobüsler Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası girişi önünden hareket edecek.

Otobüs hareket saati, kayıt olunan tarihte sabah 06:30'da olacak.

Gezi dönüşü ise otobüsler saat 23:30'da Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası girişi önüne gelecek.

KAYIT İÇİN ŞARTLAR

Otobüslerde kontenjan sınırı olduğu için kesinlikle kayıtsız misafir kabul edilmeyecek.

Gezinin süresinin ve rotasının uzunluğu sebebiyle 6 yaşından küçük çocuklar kabul edilemeyecek.

1 Ocak 2016 öncesi doğan yani 6 yaşından büyük çocuklar için de kayıt zorunludur.

KAYITLAR DOLDU

İnternet sitesi üzerinden açılan, SMS ve sosyal medya aracılığıyla duyurulan kayıtlar, 29 Temmuz Cuma günü saat 13:30 itibarıyla doldu.

Çanakkale Turu Program Akışı ise şöyle olacak:

06:30 - Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık girişi önünden hareket edilecek (Misafirlerin en geç 06:00’ya kadar kalkış noktasında olmaları gerekmektedir)

10:30 - Eceabata’a varış (Sabah kahvaltısı ikramımızdır)

11:00 - Şehitlik Turu Başlangıcı, Ağadere Kızılay Şehitliği, Kilitbahir Köyü, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hilal-i Ahmer Sağlık Müzesi, Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Ertuğrul Tabyası, Alçıtepe, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Lağımlar, Conkbayırı, Atatürk'ün Saatinin Parçalandığı Yer, Atatürk’ün Gözetleme Yeri, Siperler

18:30 - Eceabata’a varış (Akşam yemeği ikramımızdır)

19:00 - Dönüş

23:30 - Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık girişine varış