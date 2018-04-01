Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, ()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ata Yıldırım (xx), Burak Cansız (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x) - Dorukhan (xx), Akaminko (xx), Semih Güler (xx)(Dk. 54 Hasan Ayaroğlu xx), Kaan (xx)(Dk. 78 Fıratcan xx), Bruno (x), Hürriyet (xx), Aykut (x), Hasan Hüseyin Acar (x), Ofoedu (xx)(Dk. 61 Bilal Aziz xx), Semih Şentürk (x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukoviç (xx) - Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xxx), Furkan (xxx), Sedat (xxx)(Dk. 74 Kethevoama xx), Oğuz (xxx), Uğur (xxx), Otoo (xxx)(Dk. 78 Mehmet xx), Burak (xxx), Bülent (xxx)(Dk. 89 Doğa), Cumali (xxx)

GOLLER: Dk. 62 Kaan (Eskişehirspor). Dk.45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat, Dk. 74 Burak (Balıkesirspor Baltok)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Hürriyet, Kaan, Fıratcan, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor) - Cumali, Oğuz, Mehmet (Balıkesirspor Baltok )

Spor Toto 1'inci Ligde mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Balıkesirspor Baltok'a 3-1 yenildi.

42'nci dakikada rekibine sert giren Eskişehirsporlu Semih Şentürk kırmızı kartla oyundan atıldı.

45+2'nci dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Otto kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

62'nci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun pasında ceza alını içinde Kaan topuğuyla dokundu, top ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada gelişen Balıkesir Baltok atağında ceza alanı içinde Burak sert vurdu, top kaleciden döndü, boşta kalan topu Sedat ağlara gönderdi: 1-2.

74'üncü dakikada Burak, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.

Karşılaşma Balıkesir Baltok'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

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