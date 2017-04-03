ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı viski ile 28 litre el yapımı rakı ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında C.Y.'ye ait işyerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 11 farklı markada, farklı ebatlarda 33 şişe gümrük kaçağı yabancı bandrollü viski ile 10 adedi plastik pet şişelerde, 2'si de plastik bidonda toplam 28 litre el yapımı rakı ele geçirildi. C.Y. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

