Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde Yukarı Söğütönü, Keskin, Uludere, Eğriöz ve Alınca mahallelerine ulaşım sağlayan 100. Yıl Bulvarı'nda ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde, bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, yolun ulaşım güvenliğini ve sürüş konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağının iyileştirilmesi ve yol kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların, planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.