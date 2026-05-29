Eskişehir'de sanat dolu bir sezon, görkemli bir konserle sona erdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Özgür Sevinç yönetiminde gerçekleştirdiği 'Bahar Konseri' ile 2025-2026 konser sezonuna unutulmaz bir final yaptı. Senfoni Orkestrası 2025-2026 sezonu boyunca 35 bin dinleyiciyi ağırladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, hem nostalji dolu anlara hem de güçlü sahne performanslarına ev sahipliği yaptı. Konserde soprano Ecem Önol, soprano Deniz Çevik, tenor Zafer Zencirli ve bariton Tolga Futacı solist olarak sahne aldı. Başarılı sanatçılar, güçlü yorumlarıyla izleyicilere müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser programında, Türk müzik tarihinde önemli izler bırakan 1980'li ve 1990'lı yılların sevilen eserleri senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buldu. Nikos Karvelas, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu gibi unutulmaz isimlerin hafızalara kazınan parçaları, senfoni orkestrasının zengin tınılarıyla salonu dolduran sanatseverlerle buluştu.

Dinleyicilerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konser, nostaljik atmosferi ve enerjik sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Farklı müzik türlerini senfonik yorumla bir araya getiren özel repertuvar, sezon finaline yakışır görkemli bir geceye dönüştü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sezonu boyunca klasik müziğin seçkin eserlerinin yanı sıra farklı dönem ve türlerden projeleri de sanatseverlerle buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sundu. Yerli ve yabancı solistlerin, değerli orkestra şeflerinin ve özel projelerin sahne aldığı konserler büyük ilgi görürken, orkestra yeni sezonda da zengin repertuvarıyla müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek.